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Киев готовит обращение к Западу с призывом надавить на Россию

30 мая, 12:28

Москве так и не ответила на дипломатическую ноту с требованием назначить точную дату и место освобождения захваченных украинских моряков, сказал Климкин

Фото: Facebook

Глава МИД Украины Павел Климкин уже ранее обещал сюрпризы России, а теперь его ведомство готовит 31 мая направить обращение к министрам иностранных дел относительно с призывом надавить на Россию в вопросе освобождения военнопленных украинских моряков.

По его словам, Киев направил Москве дипломатическую ноту с требованием назначить точную дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов, но ответа пока нет.

"Передали, разумеется. Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением. Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас", – заявил Климкин.

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В то же время МИД готовится 31 мая передать министрам иностранных дел обращение с призывом надавить на Россию.

"Сегодня мы подпишем обращение ко всем министрам. Вот сейчас мы его заканчиваем. Там некоторые юридические аспекты мы хотим добавить. Но идея такая, чтобы обратиться ко всем и осуществить скоординированные меры давления на Россию, начиная со следующей недели, с требованием освобождения наших моряков", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, морской трибунал в качестве временных мер по иску Украины против России потребовал от Москвы освобождения пленных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей. Читайте также, как в Украине реагировали на решение морского трибунала.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляла украинскую сторону в трибунале, раскрыла детали дальнейшего суда. По ее словам, по сути дело будет рассматриваться не в этом суде, а будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – Ред.).

Кроме того, в случае невыполнения Москвой решения трибунала, Киев готов продвигать на Западе идею новых санкций – "гамбургских".

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Тег Россия, моряки, Климкин, обращение

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Источник:

УНИАН

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