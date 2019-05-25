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Захват моряков и кораблей: Зеркаль раскрыла детали дальнейшего суда

25 мая, 15:29

Замглавы МИД сообщила, где будет рассматриваться дело по сути

Зеркаль (в синем костюме) в составе украинской делегации в здании Международного трибунала по морскому праву. Фото: itlos.org
Зеркаль (в синем костюме) в составе украинской делегации в здании Международного трибунала по морскому праву. Фото: itlos.org.

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива ровно полгода назад, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, а не Международный трибунал по морскому праву.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Гамбурге.

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву. – Ред.). Это будет длиться годами", – сказала она.

Зеркаль назвала существенной победой для Украины сегодняшнее решение Трибунала, которое обязало Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков.

"Основное, что мы сегодня получили, – это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерацией относительно военной активности не применяется и что есть немедленность для обеспечения принятия этого решения", – отметила она.

Замглавы МИД подчеркнула, что до 25 июня Украина и Россия должны отчитаться о выполнении приказа суда. По ее словам, если Москва не сделает этого, "есть санкции".

"Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения Трибунала", – отметила она, добавив, что решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая:


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Тег Крым, моряки, Керченский пролив, трибунал, Зеркаль, пленные моряки, Азовский кризис

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Источник:

Интерфакс-Украина

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