Захват моряков и кораблей: Зеркаль раскрыла детали дальнейшего суда
Замглавы МИД сообщила, где будет рассматриваться дело по сути
Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива ровно полгода назад, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, а не Международный трибунал по морскому праву.
Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Гамбурге.
"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву. – Ред.). Это будет длиться годами", – сказала она.
Зеркаль назвала существенной победой для Украины сегодняшнее решение Трибунала, которое обязало Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков.
"Основное, что мы сегодня получили, – это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерацией относительно военной активности не применяется и что есть немедленность для обеспечения принятия этого решения", – отметила она.
Замглавы МИД подчеркнула, что до 25 июня Украина и Россия должны отчитаться о выполнении приказа суда. По ее словам, если Москва не сделает этого, "есть санкции".
"Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения Трибунала", – отметила она, добавив, что решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".
Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая:
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