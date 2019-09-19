Киев и Москва по-разному трактуют "формулу Штайнмайера"

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Киев и Москва не смогли согласовать единую редакцию так называемой "формулы Штайнмайера".

Украина настаивает, выборы должны пройти по украинским законам уже после того, как российские наемники сложат оружие. Кремль не согласен. Поэтому проведение саммита Нормандской четверки оказалось под вопросом.

"Сегодня" разбирались – возможен ли компромисс.

Франк Вальтер Штайнмайер сейчас – президент Германии. Ранее он был министром иностранных дел ФРГ. Он предложил свою формулу два года назад, когда до поздней ночи вместе с коллегами и лидерами Германии, Франции, Украины и России думал – как ввести минские договоренности на практике. Вот эта формула:

1. Украина проводит выборы в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ.

2. В день выборов, как только закроются избирательные участки, вступит в силу закон об особом статусе Донбасса – временно.

3. ОБСЕ готовит комплексный отчет по выборам.

4. Если их признают демократическими, закон об особом статусе вступит в силу до конца.

Формула призвана дать ответ на один вопрос: как должен заработать закон об особом статусе? А вот о разведении войск в ней ничего нет.

Интересно, что когда "Сегодня" подзвонили в офис Штайнмайера спросить, что он сам об этом думает, корреспондетам сказали, что Штайнмайер-президент действия Штайнмайера-министра не комментирует.

На бумаге формулы никогда не существовало, поэтому стороны толкуют ее по-своему. Украина полностью поддерживает, но еще требует убрать с Донбасса технику и боевиков.

"Этот вопрос сначала обмена людей, затем -разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Такой же версии придерживаются и в нормандском формате, заявляет его бывший участник Петр Порошенко.

"Подчеркиваю, что позиция Украины, позиция Франции, позиция Германии, представляющих Европейский союз, вместе с США, абсолютно четкая – сначала компонент безопасности, который обеспечивает защиту свободного волеизъявления граждан и восстановления суверенитета над всей оккупированной территорией, второе – политический компонент и проведение под наблюдением международных наблюдателей выборов, соответствующих высоким стандартам", – считает Петр Порошенко.

А вот позиция российской стороны отличается. Там предлагают подписать "формулу Штайнмайера" без дополнительных условий. А вопрос разведения войск решить как-нибудь потом.

"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит нормандской четверки, поскольку условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", – заявил представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Нормандская четверка хотела успеть собраться в Париже и закрепить успех минских переговоров еще в сентябре. Теперь же следующую встречу трехсторонней контактной группы перенесли на первое октября, а вопрос проведения Парижского саммита стал открытым.

Как сообщали новости "Сегодня", в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. По мнению Москвы, эти условия должны выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал о возможных новых шагах по Донбассу, если не получится решить проблему в "минском процессе":

Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

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