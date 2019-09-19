В России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки": названа причина

Москва недовольна, что не удалось навязать Киеву свои условия по Донбассу

Борис Грызлов / Фото: Сегодня

Россия считает, что будущие переговоры "нормандской четверки" под угрозой срыва после того, как украинская сторона в Трехсторонней контактной группе отказалась подписать "формулу Штайнмайера", на которую Киев накануне, казалось бы, принял решение согласиться. Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

Российская сторона обвиняет Киев в срыве договоренностей, ранее достигнутых в "нормандском формате" советниками глав государств. Он считает, что вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами и должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания.

"Главный итог встречи: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был уже согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", – сказал Грызлов.

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Отметим, что Москва хочет одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны выполнять одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге получилось бы, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют т.н. "Л/ДНР".

Как сообщали новости "Сегодня", на состоявшейся 18 сентября встрече Контактной группы по Донбассу в Минске переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывода российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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