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Киев надеется, что Брюссель назначит отдельного комиссара по Восточной Европе

4 июля, 15:23

Киев нуждается в более целенаправленной поддержке со стороны Евросоюза, заявил дипломат

Фото: Getty Images

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что Украина надеется на назначение в новом составе Европейской комиссии профильного комиссара по развитию отношений с Украиной из Восточной или Центральной Европы. Об этом Точицкий сказал в интервью брюссельскому изданию Euractiv.

В частности, его спросили, хочет ли он, чтобы в новом составе Европейской комиссии на институциональном уровне был комиссар, ответственный за "Восточное партнерство" вместо комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению, который также отвечает за страны, граничащие с ЕС на юге.

"Конечно, мы хотели бы иметь комиссара, который занимается только Востоком. С учетом сказанного, я не говорю, что комиссар Йоханнес Хан не предан украинскому вопросу. Специальная группа поддержки Украины, которую возглавляет Петер Вагнер под руководством комиссара Гана, продолжает быть очень полезной. Но мы нуждаемся в большей поддержке, более целенаправленной и, вероятно, комиссара из нашего региона, который лучше знает, какие реформы нам нужны, какого рода проблемы мы имеем, и который выходец с постсоветского пространства", - подчеркнул Точицкий.

"Таким образом, кандидата из Центральной и Восточной части Европы мы будем приветствовать. Но это зависит от президента Европейской комиссии, чтобы принять решение", – добавил посол.

Напомним, лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза на саммите ЕС договорились предложить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост следующего президента Европейской комиссии, которая должна заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера. Ее кандидатуру должен утвердить Европарламент. От ее назначения будет зависеть, кто станет следующим комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению, который должен заменить на этом посту Йоханнеса Хана.

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Тег Еврокомиссия, Евросоюз

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Источник:

УНИАН

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