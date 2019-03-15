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В Госдуме предложили обязать Украину выплатить Крыму "потери за 25 лет"

Сегодня, 12:26

Володин поручил подсчитать "убытки", которые якобы Украина нанесла полуострову за все время независимости

Фото: Сегодня
В Госдуме предложили обязать Украину выплатить Крыму "потери за 25 лет" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b7d/9d9/5c8b7d9d997cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b7d/9d9/5c8b7d9d997cd.jpg Политика Володин поручил подсчитать «убытки», которые якобы Украина нанесла полуострову за все время независимости

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в оккупированном Крыму по случаю пятой годовщины аннексии полуострова заявил, что Украина якобы должна заплатить Крыму за "нанесенный в течение 25 лет ущерб". Об этом он сказал на совместном заседании Совета Думы и т.н. "Госсовета" Крыма.

По его словам, сделать это можно через европейские парламентские структуры (однако вряд ли у РФ это получится, так как большинство стран Европы не поддерживают аннексию полуострова).

"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами "Госсовета" Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", – сказал Володин.

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Спикер Госдумы отметил, что нужно поручить соответствующему комитету по экономической политике и "коллегами" из Крыма заняться этим вопросом и чтоб потом цифры некоего "ущерба" озвучить в европейских организациях.

"Это не только материальные средства. Речь также идет о праве народов на изучение своего языка, о праве разговаривать на этом языке", – подчеркнул он и добавил, что якобы Киев нарушал права крымчан на образование на своем языке и разрушал экономику полуострова.

Однако стоит напомнить, что именно после захвата Россией полуострова, в Крыму не осталось школ с украинским языком обучения. Российские "власти" Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах.

Также уже не раз сообщалось об ухудшении ситуации на полуострове не только с правами человека, но и общем социально-экономическом упадке. Так, например, ранее мы показывали видео о полном упадке Крыма. При оккупационной "власти" курортный регион начинает все больше напоминать Чернобыльскую зону.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Крым, скандал, ущерб, Госдума РФ, Володин

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Источник:

ТАСС

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