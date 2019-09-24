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Киев не позволит России разыграть карту "федерализации" Украины – Данилюк

24 сентября, 17:02

Украина является суверенным и унитарным государством, подчеркнул секретарь СНБО

Александр Данилюк

Александр Данилюк / Фото: СНБО

Украина не допустит, чтобы "особый статус" для отдельных районов Донецкой и Луганской областейиспользовали как инструмент для давления на внутреннюю политику страны. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает пресс-служба СНБО.

Так, Данилюк отметил, что одним из самых спорных моментов является так называемый "особый статус Донбасса". В этой концепции существуют разные интерпретации сторон конфликта, по которым ведутся переговоры в Минске под эгидой ОБСЕ. Так, российские СМИ трактуют "особый статус" как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализацию, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины. В украинских медиа этот процесс описывают как "децентрализация", которая не предусматривает внесение изменений в Конституцию.

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"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет менять Конституцию и вводить особый статус Донбасса, поскольку Киев не принимал на себя таких обязательств, подписывая Минские соглашения.

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Данилюк особый статус

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