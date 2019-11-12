Кива в маске Джокера пришел в Раду: появились фото и видео

Спикер парламента даже не сразу узнал депутата и потребовал снять маску

Илья Киева в маске. Фото: facebook.com/kivailya

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Нардепы в Верховной Раде не только смотрят порно и иногда выпивают, но и устраивают шоу. Народный депутат Илья Кива пришел в парламент в маске Джокера. Соответствующие фото и видео стали появляться в сети.

Отметим, что случилось это во время присяги нового народного депутата Сергея Рудика. Сначала Кива вошел в зал в маске, а потом направился к парламентской трибуне и положил на нее резиновую маску. На это последовала реакция спикера Дмитрия Разумкова.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

"Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат... А можно снять маску?", – сказал он.

В свою очередь сам нардеп, сняв маску, сказал: "То, что следит за вами и то, что вас контролирует".

На что Разумков рассмешил сессионный зал ответной фразой: "Мы не боимся резиновых масок".

Илья Кива позже у себя на Facebook опубликовал фото в маске и написал: "Каждый из нас сегодня немного Джокер".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Верховной Раде заметили дикого зверя. Как куница оказалась в помещении парламента, непонятно, но ее появление на работе у депутатов развеселило соцсети.

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