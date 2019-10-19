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В Раде заметили дикого зверя: соцсети бурно обсуждают инцидент и видео

19 октября, 15:26

Как животное оказалось в помещении парламента, до сих пор не известно

В Раде депутат заметил куницу

В Раде депутат заметил куницу / Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в конце рабочего дня 18 октября заметил в одном из помещений парламента напуганную куницу.

Народный избранник снял зверька на видео и его на своей странице в Facebook, добавив свой комментарий.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно… Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах оказалась эта дикая куница – вопрос", – отметил парламентарий.

Позже он обновил свой пост, заверив, что зверька "словили и выпустили на волю".

На роликах, которые были сняты депутатом, можно увидеть, как животное бегает по коридорам и залам, пытаясь скрыться от людей.

Отметим, что в комментариях к сообщению депутата мнения пользователей разделились: некоторые шутили, а другие беспокоились о судьбе зверька.

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Фото: glava.rk.gov.ru

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Верховной Раде на 18 октября планировали рассмотрение в первом чтении государственного бюджета на 2020 год, вот однако после обеда сессионный зал неожиданно опустел – в сети опубликовали видео полупустой Рады.

Отметим также, что на днях Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Теперь народных избранников будут лишать зарплаты, если они будут прогуливать пленарные заседания или заседания комитетов. Новый закон определяет месячный лимит прогулов, после которого идет наказание.Также были внесены изменения в Регламент ВР относительно регистрации нардепа в сессионном зале.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президентский законопроект предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Верховная Рада депутат соцсети животное куница

Источник: Сегодня

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