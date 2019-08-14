Кличко дал показания НАБУ по заявлениям Богдана

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) дал показания в уголовном производстве, открытом по его обращению относительно возможного предложения некоторыми лицами взятки в $20 млн руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долл. Якобы от моего имени", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

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Он подчеркнул, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

Кличко выразил надежду, что НАБУ расследует опубликованную информацию.

Напомним, мы писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, после чего он обещал обратиться в суд, чтобы сохранить за собой кресло мэра.

Кроме того, сегодня Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства в связи с высказываниями главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое

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