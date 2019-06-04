Климкин о назначении Кучмы: "Не знаю, приветствовать или сочувствовать"
Зеленский неожиданно вернул бывшего переговорщика в "минский процесс" по Донбассу
Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал назначение второго президент (1994 – 2005 гг.) Леонида Кучмы представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Не знаю даже, приветствовать Леонида Даниловича Кучму с новым старым назначением, или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", – написал он в Twitter.
Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.
Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.
Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.
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