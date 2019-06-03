Кучма объяснил, почему вернулся в "минский процесс"
Зеленский сегодня вернул бывшего переговорщика от Украины в Трехстороннюю контактную группу
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма рассказал, что вернулся в "минский процесс" из-за сложной ситуации в вопросе урегулирования кризиса на Донбассе. Об этом он сказал на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге после встречи в Администрации президента.
Он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.
"Я в это время не мог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, страна переживает не самые легкие времена в своей истории... Тем более, я всегда привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать. Вот сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность, и в той группе, которая сегодня создана, в "нормандском формате", внести свой вклад", – сказал Кучма.
Как сегодня стало известно, Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.
Уже на брифинге сам президент назвал дату нового раунда переговоров в Минске. Он представил журналистам Кучму, заявив, что теперь он будет представлять Украину, а также объяснил, почему принял такое решение.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кучма объяснил, почему вернулся в "минский процесс"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Меньше говорить и больше делать": Кучма дал совет Зеленскому
Кучма считает, что под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда
Переговоры в Минске после Кучмы: названы главные плюсы нового переговорщика от Украины
Дипломат Руслан Демченко имеет опыт переговоров в Минске и может быстро адаптироваться к новой роли