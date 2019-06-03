Кучма объяснил, почему вернулся в "минский процесс"

Зеленский сегодня вернул бывшего переговорщика от Украины в Трехстороннюю контактную группу

Фото: president.gov.ua

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма рассказал, что вернулся в "минский процесс" из-за сложной ситуации в вопросе урегулирования кризиса на Донбассе. Об этом он сказал на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге после встречи в Администрации президента.

Он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.

"Я в это время не мог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, страна переживает не самые легкие времена в своей истории... Тем более, я всегда привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать. Вот сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность, и в той группе, которая сегодня создана, в "нормандском формате", внести свой вклад", – сказал Кучма.

Как сегодня стало известно, Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.

Уже на брифинге сам президент назвал дату нового раунда переговоров в Минске. Он представил журналистам Кучму, заявив, что теперь он будет представлять Украину, а также объяснил, почему принял такое решение.

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