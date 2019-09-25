Климкин о возможном импичменте Трампу: "Теперь все понимают, на что мы способны"

В США разгорелся скандал из-за звонка Зеленскому, из-за которого Трамп может лишиться своего поста

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Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина первая страна, которая причастна к началу процедуры импичмента президента в США. Об этом он написал в Twitter.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны", – написал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа и дала указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований.

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До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

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Видео: Reuters

Ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже председатели трех комитетов в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором потребовали предоставить документы, касающиеся утверждений о попытках Трампа оказать давление на Зеленского для начала расследования действий сына Байдена.

В свою очередь сам Трамп назвал ситуацию с импичментом "охотой на ведьм" и обвинил в этом Нэнси Пелоси, а также главу юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера (от штата Нью-Йорк) и председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), отметив, что те никогда не видела стенограмму разговора с Зеленским.

Читайте подробней в материале "Сегодня", почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку.

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