Климкин об отмене Трампом встречи с Путиным: Спасибо американским друзьям за поддержку

Сегодня, 00:21

По словам министра, главный месседж, что такая встреча не состоится, пока ситуация не разрешится и украинские моряки не вернутся домой

Павел Климкин. Фото из открытых источников
Павел Климкин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил президента США Дональда Трампа за реальную и безусловную поддержку из-за решения отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Все комментируют решение Дональда Трампа не встречаться с российским президентом. Главный месседж, что такая встреча не состоится, пока ситуация не разрешится и украинские моряки не вернутся домой. Спасибо нашим американским друзьям за реальную и безусловную поддержку", – заявил Климкин.

1543530190.5514

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.
США, моряки, встреча, азовское море, решение, Климкин, Дональд Трамп, Павел Климкин

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин об отмене Трампом встречи с Путиным: Спасибо американским друзьям за поддержку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Адвокат Джемиль Темишев, фото facebook.com/people/Джемиль-Темишев

Адвокат рассказал, где находятся украинские моряки, арестованные в Крыму

Вчера, 22:50

По информации Темишева, украинцы уже находятся в Москве

Политика

twitter.com/poroshenko

Порошенко о решении Трампа отменить встречу с Путиным: Вот как действуют великие лидеры

Вчера, 22:28

Глава украинского государства назвал президента США "великим лидером"  
Загрузка...

Политика

Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисова требует от Москальковой уточнить, где находятся захваченные украинские моряки

Вчера, 21:44

Омбудсмен попросила проинформировать ее в кратчайшие сроки

Политика

Фото из открытых источников

Санкции за агрессию на Азове: чем Запад может реально ударить по России

Вчера, 20:30

Точечное ужесточение мер воздействия в отношении Кремля нормально воспринимается западными партнерами Украины, рассказал Богдан Яременко

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Вчера, 20:16

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

США

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Стало известно, кто отговорил Трампа от встречи с Путиным

Вчера, 20:03

Президент США провел переговоры с ключевыми людьми в своей администрации
Загрузка...