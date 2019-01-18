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Климкин объяснил, для чего Путин держит в неволе украинских моряков

Сегодня, 17:34

Киев готов на любую опцию в обмене пленными, лишь бы вернуть моряков домой, заявил министр

Климкин объяснил, для чего Путин держит в неволе украинских моряков Политика Киев готов на любую опцию в обмене пленными, лишь бы вернуть моряков домой, заявил министр

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на выборы, удерживая в неволе украинских моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

Он заверил, что украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы дипломатичным путем освободить пленников. В частности Киев заключил соглашения с 30 адвокатами, которые будут защищать интересы пленных.

"Вы знаете – эти суды фейковые, знаете об этих решениях. Я абсолютно уверен, что это российские манипуляции с целью повлиять и на выборы, и вообще на ситуацию в Украине. Будет ли это обмен, или будет еще что-то? Мы готовы на любую опцию, чтобы ребят освободить, это я могу точно сказать", – сказал Климкин.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Россия, выборы, Путин, моряки, Климкин

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