Сидят в "одиночках", питаются кашей: что известно об украинских пленных моряках в Москве

30 ноября стало известно, что захваченных Россией украинских моряков вывозят из симферопольского СИЗО. Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз написал в Facebook.

"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", – сообщил Чийгоз.

Напомним, что накануне трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. Это 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер, которому досталось больше всех – его пришлось прооперировать в первой керченской горбольнице. Всего "власти" Крыма арестовали на два месяца 24 украинских моряка.

О дальнейшей судьбе наших ребят, захваченных в плен российским спецназом 25 ноября, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Переодели в тюремные робы

То, что захваченных украинских моряков из Крыма отправили в Москву, подтвердила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от ФСБ, что все украинские моряки, которые удерживались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", – написала Денисова в своем Facebook.

По словам адвоката Джемиля Темишева, который защищает одного из плененных украинцев – Романа Мокряка, украинских пленников доставили в московский следственный изолятор "Лефортово".

"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто, а мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", – написал Джемиль Темишев в своем Facebook.

В то же время юрист не смог уточнить, сколько именно украинцев оккупанты переправили в российскую столицу. Дело в том, что украинских моряков в Москве разделили. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева.

30 ноября правозащитница посетила 21 задержанного украинца в СИЗО, где ей сообщили о госпитализации еще троих.

"В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины", – сообщила Сагиева.

Правозащитница не уточнила имена госпитализированных украинцев, но, как пишут СМИ, это Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер, которые были ранены при захвате суден.

"Сейчас в изоляторе двадцать один человек. Это все крепкие здоровые мужчины от 25 до 40 лет. Никто из них не жаловался на какие-то недомогания. Члены ОНК отметили, что сотрудники не выделяют задержанных моряков из общей массы заключенных.

Они все сидят поодиночке. Карантинные камеры, где они находятся, довольно стандартные – там нет ничего кроме стола, скамьи и железной кровати. Каждому украинскому военному выдали алюминиевые чашку, ложку и кружку. Сегодня они уже завтракали кашей, и остались довольны. Сотрудники пообещали им сегодня принести в камеры книги.

Вообще, они неплохо выглядели, даже несмотря на тюремную робу. Как выяснилось, все моряки поступили в московский изолятор, будучи одетыми в военную форму. Между тем, по внутреннему регламенту, на который сослались сотрудники "Лефортово", находиться в российском СИЗО в военной одежде иностранного государства нельзя", – рассказала Сагиева.

При этом права задержанных нарушаются самым вопиющим образом. Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, украинские консулы безуспешно пытаются попасть к перевезенным в Москву пленным морякам.

"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа", – написал Климкин в Twitter.

Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом.

Вызволить наших моряков из плена будет непросто

Освобождение украинских моряков может затянуться. По мнению эксперта по международному праву Романа Шахматенко, на Россию смогут подействовать только санкции, а юридически вернуть украинцев быстро – маловероятно.

"Дело в том, что юридических механизмов вернуть моряков в Украину не так много. Основная проблема в том, что их нельзя категоризировать как военнопленных. Соответственно, они не подпадают под действие Женевской конвенции, и соглашение об обмене военнопленными не сработает по факту. Мы это видели по нашим политзаключенным, которые сейчас находятся в РФ. В России установился такой механизм: украинцев якобы осуждают за то или иное "преступление" на территории России. Но после осуждения в РФ их, например, можно было бы забрать для прохождения заключения/отбывания наказания в Украине, а уже здесь можно было бы объявлять им амнистию. Это – как технический вариант", – подчеркнул юрист-международник.

По его прогнозу, даже в случае вынесения решения международным судом в пользу Украины, есть риск, что Москва проигнорирует вердикт западных судебных инстанций, и с возвращением украинских моряков могут начаться новые проволочки.

"Украина и сейчас подает иски в кучу судебных инстанций, например, в морской суд, в Международный суд в Гааге. Тут речь может идти о нескольких судах, например, о трибунале, о Международном суде справедливости (куда и был подан иск по морякам) и т.д. Но есть проблема с выполнением решений этих инстанций. Если РФ откажется их выполнять, единственным тогда вариантом будут санкции – политические и экономические. Лично мое мнение: маловероятно, что через международные суды удастся их вернуть. Тут больше сработают дипломатические каналы, политические договоренности и т.д. Более того, ни одна из сторон официально друг другу войну ведь не объявляла. Соответственно, сейчас у наших моряков совсем другой статус – они не военнопленные. Были бы они военнопленными, можно было бы говорить о защите их прав по Женевской конвенции и т.д. Но тут ведь другая ситуация. А россияне будут настаивать, что наши ребята якобы нарушили границу РФ, согласно российскому законодательству", – уточнил Шахматенко.

Напомним, что все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК Российской Федерации ("Незаконное пересечение границы РФ").

Подробнее о том, как наших моряков захватили в плен, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Отстреливались от спецназа и отказались сотрудничать с ФСБ: что нужно знать о пленных моряках")