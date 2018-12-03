Сидят в "одиночках", питаются кашей: что известно об украинских пленных моряках в Москве
Эксперты: Кремль будет до последнего сопротивляться выдаче наших ребят
30 ноября стало известно, что захваченных Россией украинских моряков вывозят из симферопольского СИЗО. Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз написал в Facebook.
"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", – сообщил Чийгоз.
Напомним, что накануне трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. Это 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер, которому досталось больше всех – его пришлось прооперировать в первой керченской горбольнице. Всего "власти" Крыма арестовали на два месяца 24 украинских моряка.
О дальнейшей судьбе наших ребят, захваченных в плен российским спецназом 25 ноября, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
Переодели в тюремные робы
То, что захваченных украинских моряков из Крыма отправили в Москву, подтвердила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от ФСБ, что все украинские моряки, которые удерживались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", – написала Денисова в своем Facebook.
По словам адвоката Джемиля Темишева, который защищает одного из плененных украинцев – Романа Мокряка, украинских пленников доставили в московский следственный изолятор "Лефортово".
"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто, а мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", – написал Джемиль Темишев в своем Facebook.
В то же время юрист не смог уточнить, сколько именно украинцев оккупанты переправили в российскую столицу. Дело в том, что украинских моряков в Москве разделили. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева.
30 ноября правозащитница посетила 21 задержанного украинца в СИЗО, где ей сообщили о госпитализации еще троих.
"В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины", – сообщила Сагиева.
Правозащитница не уточнила имена госпитализированных украинцев, но, как пишут СМИ, это Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер, которые были ранены при захвате суден.
"Сейчас в изоляторе двадцать один человек. Это все крепкие здоровые мужчины от 25 до 40 лет. Никто из них не жаловался на какие-то недомогания. Члены ОНК отметили, что сотрудники не выделяют задержанных моряков из общей массы заключенных.
Они все сидят поодиночке. Карантинные камеры, где они находятся, довольно стандартные – там нет ничего кроме стола, скамьи и железной кровати. Каждому украинскому военному выдали алюминиевые чашку, ложку и кружку. Сегодня они уже завтракали кашей, и остались довольны. Сотрудники пообещали им сегодня принести в камеры книги.
Вообще, они неплохо выглядели, даже несмотря на тюремную робу. Как выяснилось, все моряки поступили в московский изолятор, будучи одетыми в военную форму. Между тем, по внутреннему регламенту, на который сослались сотрудники "Лефортово", находиться в российском СИЗО в военной одежде иностранного государства нельзя", – рассказала Сагиева.
При этом права задержанных нарушаются самым вопиющим образом. Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, украинские консулы безуспешно пытаются попасть к перевезенным в Москву пленным морякам.
"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа", – написал Климкин в Twitter.
Министр подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом.
Вызволить наших моряков из плена будет непросто
Освобождение украинских моряков может затянуться. По мнению эксперта по международному праву Романа Шахматенко, на Россию смогут подействовать только санкции, а юридически вернуть украинцев быстро – маловероятно.
"Дело в том, что юридических механизмов вернуть моряков в Украину не так много. Основная проблема в том, что их нельзя категоризировать как военнопленных. Соответственно, они не подпадают под действие Женевской конвенции, и соглашение об обмене военнопленными не сработает по факту. Мы это видели по нашим политзаключенным, которые сейчас находятся в РФ. В России установился такой механизм: украинцев якобы осуждают за то или иное "преступление" на территории России. Но после осуждения в РФ их, например, можно было бы забрать для прохождения заключения/отбывания наказания в Украине, а уже здесь можно было бы объявлять им амнистию. Это – как технический вариант", – подчеркнул юрист-международник.
По его прогнозу, даже в случае вынесения решения международным судом в пользу Украины, есть риск, что Москва проигнорирует вердикт западных судебных инстанций, и с возвращением украинских моряков могут начаться новые проволочки.
"Украина и сейчас подает иски в кучу судебных инстанций, например, в морской суд, в Международный суд в Гааге. Тут речь может идти о нескольких судах, например, о трибунале, о Международном суде справедливости (куда и был подан иск по морякам) и т.д. Но есть проблема с выполнением решений этих инстанций. Если РФ откажется их выполнять, единственным тогда вариантом будут санкции – политические и экономические. Лично мое мнение: маловероятно, что через международные суды удастся их вернуть. Тут больше сработают дипломатические каналы, политические договоренности и т.д. Более того, ни одна из сторон официально друг другу войну ведь не объявляла. Соответственно, сейчас у наших моряков совсем другой статус – они не военнопленные. Были бы они военнопленными, можно было бы говорить о защите их прав по Женевской конвенции и т.д. Но тут ведь другая ситуация. А россияне будут настаивать, что наши ребята якобы нарушили границу РФ, согласно российскому законодательству", – уточнил Шахматенко.
Напомним, что все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК Российской Федерации ("Незаконное пересечение границы РФ").
Подробнее о том, как наших моряков захватили в плен, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Отстреливались от спецназа и отказались сотрудничать с ФСБ: что нужно знать о пленных моряках")
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