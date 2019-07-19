Климкин объяснил, зачем Путин сейчас затеял паспортизацию Донбасса

Министр считает, что подписанный на днях указ – это послание Западу, а не Украине

Фото: AFP

Решение президента России Владимира Путина по упрощению выдачи российских паспортов украинцам больше нацелено на Запад, чтобы обсуждение вопроса Донбасса шло по сценарию Москвы. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Все упускают очень важный аспект. Это же послание Путина не только и не столько нам, а, прежде всего, Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать, как минимум, весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния", – написал он.

Климкин отметил, что Россия пытается добиться согласия Европы, что вопроса Донбасса должен идти по российскому сценарию.

"Противодействие этому существует, но, возможно, эффективным оно будет только в случае нашего стратегического и доверчивого взаимодействия с нашими друзьями и партнерами. И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

В свою очередь в Кремле заявили, что россияне в случае получения украинского паспорта все равно будут оставаться гражданами России.

Смотрите также видео с Зеленским, в котором он рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:

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