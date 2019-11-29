Украинцев призвали не покупать iPhone и другие товары Apple из-за Крыма

Павел Климкин / Фото: Сегодня

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин присоединился к критике американской технокомпании Apple, которая признала российскую аннексию Крыма и Севастополя.

В связи с этим бывший глава МИД призвал отказаться от любой "яблочной" продукции.

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: „А ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем". Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!" — написал Климкин в Twitter.

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Напомним, что на этой неделе Apple изменила Крым на "российский" на территории России в своем приложении "Погода". При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью РФ.

Ранее Apple осудил и преемник Климкина – действующий министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он сравнил признание аннексии Крыма с кражей "дизайна, идей, многих лет работы и части сердца" злейшим врагом.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

В ГА ООН напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, а также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительное выселение коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

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