Климкин прокомментировал согласование Украиной "формулы Штайнмайера"

По словам бывшего министра, вопросов стало больше, чем было

/ Фото: AFP

"Формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту.

Такое мнение обнародовал у себя на странице в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"На "формулу Штайнмайера" согласились. Ожидаемо. То есть российское условие относительно проведения Нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть в целом свободными и честными. То есть Россия их сделает несвободными и не честными. И вообще не выборами", - написал он.

Климкин отметил, что свободные и честные выборы – это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе.

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"Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос – кем, как и когда? Это полный контроль нами и/или международным сообществом над безопасностью на всей территории оккупированного Донбасса и всего участка российско-украинской границы. Это полное участие всех украинских СМИ и политических партий. Это также участие временно перемещенных лиц. Это организация выборов нашей ЦИК, возможно совместно с международной администрацией. Это функционирование украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", – отметил он.

По его словам, "формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту.

"Она также не имеет никакого смысла без ответов на упомянутые выше вопросы. То есть вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины. Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас – вопрос нашего существования как единого и соборного государства", – подчеркнул он. В тренде Владимир Зеленский провел срочный брифинг: полное видео Напомним, что Зеленский на брифинге заверил, что выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет. Также на брифинге Зеленский подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика. Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

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