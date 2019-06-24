Климкин рассказал, о чем будут говорить Трамп и Путин на саммите в Японии
Тема Украины должна быть затронута, но американский президент сам примет решение, заявил украинский министр
На саммите Большой 20-ки (G-20) в Японии президенты США и России будут говорить об освобождении украинских военнопленных моряков. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в японском городе Осака. О том, что на них будет идти речь об Украине, ранее утверждал и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
По словам Климкина: "украинский трек должен быть освещен, но Трамп, конечно, сам будет принимать решение". Кроме того, министр предупредил – если до 25-го июня Москва не освободит военнопленных моряков, Украина будет просить европейских и американских партнеров ввести против Кремля новые санкции, а также ограничить морскую и военную активность России.
Сейчас Россия удерживает 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
"Сегодня" сообщали, что в конце мая городской суд Москвы отклонил апелляцию адвокатов задержанных, и продлил срок содержания членов украинских экипажей еще на 2 месяца.
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