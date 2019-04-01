Климкин рассказал об украинской внешней политике после выборов
Глава МИД отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством демократии в действии
Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что евроатлантический вектор внешней политики Украины останется неизменным независимо от победителя выборов президента Украины.
Об этом глава МИД Украины сказал в интервью телеканалу CNBC.
В частности, он отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством "демократии в действии, настоящей избирательной кампании, настоящей борьбы, без предполагаемого результата".
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"Мы имеем впечатляющий опыт свободных и справедливых выборов. Мы подтвердили этот опыт", - заявил Климкин.
На вопрос об украинской внешней политике после выборов президента, министр ответил: "Я достаточно уверен, что не будет разворота на 180 градусов, разворота влево или разворота вправо в зарубежной политике. Украинское общество просто не позволит кому-либо отойти от основного направления ориентации украинской зарубежной политики, и речь идет о движении в направлении ЕС и НАТО "
Глава МИД убежден, что избранный Украиной внешнеполитический курс по сближению с ЕС и НАТО является окончательным.
"Это навсегда. Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда. Речь идет о нашей ментальности и нашей истории. Речь идет о нас – украинцах. Украина продолжит свое движение в сторону трансатлантического единства, в направлении НАТО и Европейского Союза. Могут быть определенные различия по временным рамкам и тактике, но в смысле стратегии, это решено на 100%", - подчеркнул Климкин.
Между тем, ЦИК обработала 93,96% протоколов, или 17 656 582 голоса. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,25% (55 342 743 голоса). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,94% (2 815 043 голоса). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 365 470 голосов).
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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