Климкин рассказал об украинской внешней политике после выборов

Глава МИД отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством демократии в действии

Фото: AFP

Климкин рассказал об украинской внешней политике после выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-04-01T21:10:00+03:00 Политика Глава МИД отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством демократии в действии

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что евроатлантический вектор внешней политики Украины останется неизменным независимо от победителя выборов президента Украины.

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью телеканалу CNBC.

В частности, он отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством "демократии в действии, настоящей избирательной кампании, настоящей борьбы, без предполагаемого результата".

Читайте также Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине

"Мы имеем впечатляющий опыт свободных и справедливых выборов. Мы подтвердили этот опыт", - заявил Климкин.

На вопрос об украинской внешней политике после выборов президента, министр ответил: "Я достаточно уверен, что не будет разворота на 180 градусов, разворота влево или разворота вправо в зарубежной политике. Украинское общество просто не позволит кому-либо отойти от основного направления ориентации украинской зарубежной политики, и речь идет о движении в направлении ЕС и НАТО "

Глава МИД убежден, что избранный Украиной внешнеполитический курс по сближению с ЕС и НАТО является окончательным.

"Это навсегда. Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда. Речь идет о нашей ментальности и нашей истории. Речь идет о нас – украинцах. Украина продолжит свое движение в сторону трансатлантического единства, в направлении НАТО и Европейского Союза. Могут быть определенные различия по временным рамкам и тактике, но в смысле стратегии, это решено на 100%", - подчеркнул Климкин.

Между тем, ЦИК обработала 93,96% протоколов, или 17 656 582 голоса. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,25% (55 342 743 голоса). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,94% (2 815 043 голоса). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 365 470 голосов).

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Климкин рассказал об украинской внешней политике после выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.