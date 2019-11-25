Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить Украине

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Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа обернется проблемой не только для американцев, но и дорого будет стоить Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом написал в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, знаменитая американская демократия трещит по швам.

"Как бы ни закончился процесс импичмента в США, Соединенным Штатам будет сложно говорить о своем примере как проводника демократии после всего, что мы теперь знаем. Потеря имиджа лидера мировой демократии будет дорого стоить и им, и нам в борьбе с агрессией РФ также", – написал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Но, несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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