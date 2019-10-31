В Конгрессе США проголосовали за импичмент Трампа

Палата представителей приняла резолюцию для продолжения расследования против президента

Конгресс США / Фото: Facebook

Нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа.

Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

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В общей сложности расследования идут в шести комитетах Палаты представителей: юридическом, по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, а также доходам и расходам.

Принятая резолюция призывает их продолжать начатые расследования, называя их цель выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Джона Трампа".

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

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