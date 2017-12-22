Климкин: Украина будет следить за перемещением россиян по стране

Контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа, рассказал министр

Биометрическим контролем для россиян при пересечении граница Украина не ограничится и планируется их отслеживание на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после возложения цветов к мемориальной доске в честь первого главы МИД Александра Шульгина.

По его словам, контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа.

"С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап – это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания – это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины. Вот именно так это будет выглядеть, так как я много раз говорил, что обычная виза работает только против нелегальной миграции", – заявил глава МИД.

Также он не исключает вариант с выдачей россиянам биометрических виз.

"Если это все сработает, будем думать о дальнейших мерах. Если мы увидим по опыту, что где-то это не работает, тогда будем думать о дальнейших мерах, и это может быть элемент визовый, но не просто виза, которая каждому выдается, а именно биометрическая виза. Вот именно такая последовательность будет", – подчеркнул министр.

Вчера, 21 декабря, в аэропорту "Киев" представили систему биометрического контроля иностранцев. В презентации принимали участие руководство СНБО, МВД и Пограничной службы.

Напомним, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие биометрический контроль.