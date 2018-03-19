Климкин уточнил свои слова о санкциях против Шредера
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС оценить деятельность Шредера
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не предлагал ЕС вести санкции против бывшего канцлера Германии Гехарда Шредера. Об этом Климкин сообщил в Twitter.
"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", – написал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС оценить деятельность Шредера, который занимается продвижением проектов Путина за границей.
"Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – заявил Климкин.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в ответ, заявила, что санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки.
"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", – подчеркнула фон дер Ляйен.
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