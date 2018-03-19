Климкин уточнил свои слова о санкциях против Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не предлагал ЕС вести санкции против бывшего канцлера Германии Гехарда Шредера. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", – написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС оценить деятельность Шредера, который занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – заявил Климкин.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в ответ, заявила, что санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки.

"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", – подчеркнула фон дер Ляйен.