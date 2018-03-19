В Германии ответили на предложение Климкина ввести санкции против Шредера

Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире, заявили в Минобороны Германии

Санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Bild.

"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера. По его мнению, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – заявил Климкин.

В сентябре прошлого года Шредер стал главой совета директоров "Роснефти". Идея выдвинуть Шредера в совет директоров "Роснефти" и его решение принять это предложение, вызвали критику на родине бывшего канцлера, в Германии. Так, например, нынешний председатель федерального правительства Германии, Ангела Меркель, назвала это решение "ненормальным" и "прискорбным".