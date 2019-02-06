Климкин: Выйдя из ракетного договора, РФ начала гонку вооружений, но Украина ответит достойно

Климкин и Болтон обсудили прекращение ракетного договора

Фото: Getty Images

Климкин: Выйдя из ракетного договора, РФ начала гонку вооружений, но Украина ответит достойно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg 2019-02-06T01:41:00+02:00 Политика Климкин и Болтон обсудили прекращение ракетного договора

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина должна ответить на новые вызовы в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире программы Голоса Америки "Час:time" на "5 канале".

Глава МИД сообщил, что сегодня в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым были обсуждены многие вопросы и, в частности, по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"То, что Россия годами нарушала это соглашение посредством размещения ракет, которые мы уже знаем, и пусковых установок – это вообще меняет весь смысл контроля над вооружениями. Сначала Россия разрушила договор об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы этот договор был, могло ли бы быть так, как она делала в отношении оккупации Крыма и в отношении оккупации Донбасса? Мой ответ – это было бы сложнее", – заявил Климкин.

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Также министр отметил, что ситуация с ДРСМД меняет расчеты для Украины. "Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России, она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому это поведение России привела к новой логике гонки вооружений. Это безусловно, поскольку и другие партнеры будут это делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, у нас есть необходимый интеллект, у нас есть необходимость защищать нашу страну", – подчеркнул Климкин.

Также его спросили, идет ли речь о том, что это можно считать началом производства такого оружия в Украине. "Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, и какие ракеты будут нужны нам для будущего, решать будем мы", – заявил Климкин.

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По словам Климкина, сегодня он планирует провести встречи в Сенате и Палате представителей. Завтра, 6 февраля, он примет участие в конференции международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и проведет встречи в Государственном департаменте США.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него.

Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.

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