Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ не связано с освобождением украинских заключенных

Климкин считает, что судьбу Украины должны решать только украинцы

Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что якобы Европа договорилась с Россией об обмене ее возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на освобождение украинских моряков.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент (Владимир Путин.- Ред.) в японской Осаке", - написал Климкин в Facebook.

По его словам, "главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику".

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Климкин отметил, что уже сейчас "в кулуарах" можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия.

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", – подчеркнул глава МИД.

Климкин считает, что судьбу Украины должны решать только украинцы.

"Другие будут нам помогать только, если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", – резюмировал министр.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что член российской делегации в Ассамблее Шамсаил Саралиев начал угрожать литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису из-за критики лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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