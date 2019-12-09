Российская оккупация полуострова беспокоит 63 страны мира, а 19 государств всем довольны

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Мы писали, что суд ООН опубликовал отчет по Крыму и Донбассу, а теперь Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска с аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

Резолюция называется "Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей". Международное сообщество требует от России как страны оккупанты вывести свои войска с Крыма и прекратить оккупацию.

Россия должна вернуть вооружение и детали с возвращенных недавно украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Члены Генассамблеи позитивно оценили возвращение Украине 24 моряков и на фоне этого призывают к освобождению остальных незаконно удерживаемых Россией украинцев.

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Резолюцией осуждают проведение Россией в Крыму военных учений и захват украинских предприятий. Также отмечается, что Россия незаконно использует ядерную инфраструктуру на украинском полуострове.

В тренде Россия должна убраться: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре комитет Генассамблеи ООН принял новую "крымскую" резолюцию. Авторы документа потребовали у России прекратить ее многочисленные нарушения на аннексированном полуострове.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, в котором были тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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