"Кнопокдавов" больше не увидим: Рада хочет запретить журналистам сьемку депутатов

В парламенте появились новые правила для журналистов, и теперь снять депутата на видео будет не просто

В Верховной Раде предлагают запретить видеосъемку депутатов, если они не дали на нее личного согласия, а у журналистов, которые сняли нардепа без разрешения, хотят изымать видео- и аудиозаписи.

Парламент пустой, нардепы на каникулах. Однако, их дело живет. Регламентный комитет, который недавно предложил убрать журналистов из кулуаров Верховной Рады, чтобы не надоедали депутатам, теперь предлагает вообще запретить снимать нардепов без их согласия.

"Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Предполагается съемка лица без его согласия, если она проводится открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, теле- или видеопленку, не возразит относительно этого свой запрет. В таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи – удалены", – так гласят новые правила парламента.

В случае введения такой нормы, зрители больше не увидят депутатов, которые уклоняются от ответов, убегают от журналистов, "кнопкодавят" или переписываются на работе с любовницами. Инициаторы ограничений для СМИ предлагают предоставить нардепам статус непубличных лиц.

"Они (депутаты – ред.) говорят много бреда, всяких глупостей, о том, что есть 307 статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что человека нельзя снять без ее согласия. Но не говорят, что 307 статья должна защищать только физлиц, а не публичных лиц, которыми являются народные депутаты", – сказала нардеп Ольга Червакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нардепа застукали за просмотром "клубнички" во время заседания ВР

Три недели назад Павел Пинзеник заявил программе "Сегодня", что хочет изолировать журналистов из-за драки под куполом.

"Были случаи рукоприкладства, драк. Я лично был свидетелем драки между народным депутатом и журналистом, был свидетелем такого момента", – рассказал Пинзеник.

Однако в кулуарах знают: речь идет о нардепе Александре Пономареве, который "атаковал" в Райде журналиста. После инцидента Генеральная прокуратура попыталась привлечь нардепа к уголовной ответственности, но Регламентный комитет отказал, и даже попытался узаконить поступок коллеги-депутата. Тогда и предложили разрешить изъятие видеозаписей, на которые политики не давали согласия.

"Они просто хотят какие-то кулуарные кулуары, в которых они в серой такой зоне будут принимать какие-то решения, за которые они не готовы отчитываться", – объяснил Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов.

Информационная записка, которая возмутила журналистов и правозащитников, пока только внутренний документ, не имеющий юридической силы. Однако эксперты не исключают, что после парламентских каникул депутаты внедрят цензуру.

Недавно в парламенте опубликовали информационное видео, в котором говориться о том, что депутаты обязаны делать для избирателей и чем могут помочь. Украинцам объяснили, как взаимодействовать с парламентариями и чем они могут быть полезны.