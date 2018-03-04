Коалиционное соглашение в Германии указывает на продолжение политической поддержки Украины – Порошенко

Сегодня, 17:48

По словам украинского лидера, это также указывает на завершение российской агрессии

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Германию с формированием нового правительства и заявил, что это соглашение свидетельствует о продолжении политической поддержки Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Сердечно поздравляю наших немецких друзей с решением членов Социал-демократической партии Германии – вместе с ХДС / ХСС – создать новое Федеральное правительство. Согласованное коалиционное соглашение – четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

А 27 февраля, члены партии Христианско-демократический союз на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции.
Германия, Украина, коалиция, поздравление, Петр Порошенко

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