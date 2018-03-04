"Большой коалиции" быть: социал-демократы поддержали партию Меркель

Сегодня, 12:08

За коалицию проголосовали более 66 процентов членов партии

Фото: AFP
Фото: AFP

Члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, а "против" – 33,98.

Отмечено, что результаты подсчета голосов озвучили в берлинской штаб-квартире СДПГ председатель внутренней счетной комиссии партии Дитмар Нитан и временный исполнитель обязанностей председателя партии Олаф Шольц.

Напомним, что 27 февраля члены партии Христианско-демократический союз на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции. Дойдет ли этот процесс до конца, можно только догадываться. Но если ХДС Ангелы Меркель и Социал-Демократам во главе с Мартином Шульцем удастся их воплотить, это будет очень радикальний поворот для ЕС через пункт коалиционного соглашения о том, что Германия начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад.

Германия, коалиция, правительство, Меркель

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