"Большой коалиции" быть: социал-демократы поддержали партию Меркель

За коалицию проголосовали более 66 процентов членов партии

Члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, а "против" – 33,98.

Отмечено, что результаты подсчета голосов озвучили в берлинской штаб-квартире СДПГ председатель внутренней счетной комиссии партии Дитмар Нитан и временный исполнитель обязанностей председателя партии Олаф Шольц.

Напомним, что 27 февраля члены партии Христианско-демократический союз на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции. Дойдет ли этот процесс до конца, можно только догадываться. Но если ХДС Ангелы Меркель и Социал-Демократам во главе с Мартином Шульцем удастся их воплотить, это будет очень радикальний поворот для ЕС через пункт коалиционного соглашения о том, что Германия начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад.