Когда проголосуют за рынок земли: в "Слуге народа" готовы не спешить

/ Фото: Верховная Рада

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Законопроект о продаже земли в Украине могут рассматривать не одну неделю. Народный депутат Александр Качура дал понять, что этот вопрос не будут принимать в спешке. Об этом идет речь в материале, как Рада открывала рынок земли.

Парламентарии никак не могут изменить ранее утвержденный график работы с тем, чтобы побыстрее рассмотреть законопроект о земле. Сегодня, к примеру, рабочий день начнется с Часа вопросов к правительству. Затем до 13:00 парламентарии продолжат рассматривать поправки к земельной реформе. После этого по графику у депутатов пункт "Разное" – то есть, час выступлений по различным вопросам и закрытие пленарной недели. Следующая начнется 18 февраля.

"В принципе, Регламентом строго не определено, имеем ли мы право, допустим, принять решение сделать следующую неделю планерной. Тут есть дискуссии. Но мы решили, чтобы уже не было никаких претензий придерживаться ранее утвержденного графика. Когда мы встречались с президентом (в четверг утром – ред.), он спросил, хватил ли нам два дня чтобы рассмотреть проект. На что спикер Дмитрий Разумков ответил, что нет, нужно несколько недель. И президент спокойно это воспринял. Сказал: несколько недель, так несколько недель", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Александр Качура.

Напомним, 6 февраля депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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