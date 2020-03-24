Когда соберется Рада на внеочередное заседание: названа возможная дата

Верховная Рада еще точно не определилась с внеочередным заседанием, но СМИ со ссылкой на источники сообщают, что депутаты якобы соберутся 26 марта.

Так, источник "Радио Свобода" сообщил, что Рада соберется в четверг, а перед началом заседания фракция "Слуга народа" проведет свое заседание. Отмечается, что на время проведения внеочередного заседания депутатов могут обеспечить спецодеждой, однако, о каких конкретно средствах защиты говорится, пока не уточняется.

В то же время, по оценке одного из источников, как минимум, 20% фракции "Слуга народа" во внеочередном заседании пока не готовы участвовать из-за ситуации, которая сложилась с распространением коронавируса в парламенте.

Источник подтвердил агентству УНИАН дату сбора депутатов в Раде на 26 число и отметил, что на утреннем заседании "слуг народа" будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

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Источники "Украинской правды" в президентской политической силе говорят, что 26 марта еще не утверждено окончательно.

"Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что, скорее всего, заседание состоится 26 марта", – сказал один из заместителей главы фракции.

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Еще два источника в "Слуге народа" также подтвердили, что внеочередное заседание хотят созвать на четверг, но может не хватить депутатов.

"Да, планируют на 26-е. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Многие говорят, что не приедут", – пояснил один из депутатов.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире одного из телеканалов сказал, что действительно планируется заседание на 26 марта. Он отметил, что, вероятно, заседание пройдет днем.

Напомним, в эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

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