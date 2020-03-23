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Чрезвычайное положение откладывается: Рада не определилась с внеочередным заседанием

23 марта, 14:38

Сергей Мартынец

Внеочередное заседание тщательно готовят, поэтому с ним не торопятся

Пока Верховная Рада на карантине, заседание Согласительного совета с лидерами фракций было проведено в режиме онлайн через видеосвязь. Пока парламент не определил дату внеочередного заседания.

Так, представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что руководство парламента и лидеры фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания ВР

"Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня. "Европейская Солидарность" за скорейшее проведение заседания, но оно должно быть тщательно подготовлено. Мы настаиваем, чтобы в повестке дня были исключительно вопросы борьбы с короновирусом, защита медицины и медиков, спасение украинской экономики … О перспективе введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования, а есть большая вероятность их введения, "Европейская Солидарность" категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии", – написала она в Facebook.

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В то же время заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам Согласительного совета отметил, что внеочередное заседание может состояться на этой неделе.

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Напомним, в эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

Отметим, что одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Изначально в СМИ называлась дата 24 марта для проведения внеочередного заседания, хотя на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли оно состоится завтра. Читайте подробней, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.

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Верховная Рада чрезвычайное положение Ирина Геращенко

Источник: Сегодня

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