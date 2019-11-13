Кольченко несколько раз предлагали российский паспорт: подробности

/ Фото: president.gov.ua

Бывший украинский политзаключенный Александр Кольченко рассказал, что несколько раз отказывался от российского паспорта. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мне предлагали его во время досудебного следствия. Я, конечно, отказался. Потом еще в лагере. Вызвали в спецчасть, куда приходит женщина, которая занимается документальной корреспонденцией. Обычно туда вызывают в обеденное время, а меня вызвали утром. Я подумал: что же такого срочного? Прихожу туда – там несколько сотрудников. Один снимает на камеру. Второй говорит: "Поздравляем, вот ваш российский паспорт". Я ответил, спасибо, конечно, но у меня один уже есть. Они говорят: "Будет два". Я ответил, что мне и одного-то достаточно. И написал объяснение, почему я отказываюсь от паспорта, они зафиксировали это", – сказал Кольченко.

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Кольченко добавил, что в отказе от российского паспорта написал, что является гражданином Украины и российский паспорт ему не нужен. Он добавил, что считает странным и смешным то, что его при этом считали гражданином России.

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Как сообщалось, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четырех крымских политзаключенных, вернувшимся после обмена в Украину, в том числе Сенцову и Кольченко, государство купит жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

Напомним, новости "Сегодня" вели онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденных из российского плена.

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