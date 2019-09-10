Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Бывшие узники Кремля расскажут о пребывании в российской неволе и своем освобождении

Олег Сенцов / Фото: president.gov.ua

Сегодня освобожденные из российской неволи бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают пресс-конференцию.

Сенцов и Кольченко попали в масштабный обмен между Россией и Украиной, хотя изначально планировалось освобождение только военнопленных моряков. Первыми словами Сенцова на украинской земле после возвращения были: "Все в порядке!". Позже его мама приехала из Крыма в Киев.

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В свою очередь Николай Кольченко привез в Украину 20 килограммов открыток. "Я немного растерян. Пока рано возвращаться домой (в Крым), но потом – надеюсь. С собой привез документы. Все письма, открытки привез – там под 20 килограммов", – говорил он в аэропорту после прибытия из Москвы.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко до 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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