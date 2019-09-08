Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко

Олег Сенцов. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Для освобожденных украинцев, которые жили в оккупированном Крыму, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко организовали временное жилье, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает BBC News Украина.

"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья – мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда нельзя, – сказала она. – Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать".

Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

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Напомним, 7 сеньября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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