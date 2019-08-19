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Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях

Сегодня, 03:14

Ищут умных и целеустремленных руководителей

/ Фото: president.gov.ua

В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях, сообщает команда Зеленского в соцсети Фейсбук.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в конце мая во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.

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Смотрите также в сюжете о том, что сможет бесплатно делать Владимир Зеленский на посту президента:

Смысл названия кроется в самой идее проекта, который должен стать "социальным лифтом" и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Самое главное, что к проекту может присоединиться любой желающий.

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Источник: Сегодня

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