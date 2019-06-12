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Послы ЕС согласились продлить еще на год "крымские" санкции

12 июня, 12:42

Решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей

Фото: Pixabay

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили в Совете ЕС.

Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Всего ЕС применил четыре вида санкций. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Напомним, Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ.

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Тег Крым, Евросоюз, санкции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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