Комитет по вопросам здоровья Верховной Рады отменил самоизоляцию

У двух парламентариев не подтвердился тест на коронавирус и депутаты вздохнули с облегчением

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не уходит на самоизоляцию, как об этом сообщалось ранее, поскольку диагноз "коронавирус" у народного депутата Сергея Вельможного не подтвердился. Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в комитете.

"Действительно два дня комитет был на самоизоляции. Потому что депутат Сергей Вельможный присутствовал ранее на заседаниях комитета. Кроме того, из США прилетела член комитета Яна Зинкевич, и также были определенные опасения. К счастью, тесты не показали у них заболевания. Потому комитет, соблюдая, конечно, все меры предосторожности, работает", – отметил источник.

Так, к примеру, сегодня члены комитета намерены принять участие в совещании по вопросу противодействия эпидемии в Министерстве охраны здоровья.

"Запаслись масками и идем на совещание. Потому что нужно работать", – сказал источник. В тренде Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России

В то же время на обсервацию может уйти парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции.

"Есть информация, что у одного из членов нашего комитета может быть коронавирус. Мы приняли решение уйти на обсервацию на две недели и пройти тесты", – сказал сайту "Сегодня" один из членов этого комитета.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказывал, как депутаты будут работать, не контактируя друг с другом. По его словам, народные избранники, в частности, будут использовать видеосвязь.

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