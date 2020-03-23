Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Комитет по вопросам здоровья Верховной Рады отменил самоизоляцию

23 марта, 13:46

Кристина Зеленюк, Сергей Мартынец, Виталий Рябошапка

У двух парламентариев не подтвердился тест на коронавирус и депутаты вздохнули с облегчением

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не уходит на самоизоляцию, как об этом сообщалось ранее, поскольку диагноз "коронавирус" у народного депутата Сергея Вельможного не подтвердился. Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в комитете.

"Действительно два дня комитет был на самоизоляции. Потому что депутат Сергей Вельможный присутствовал ранее на заседаниях комитета. Кроме того, из США прилетела член комитета Яна Зинкевич, и также были определенные опасения. К счастью, тесты не показали у них заболевания. Потому комитет, соблюдая, конечно, все меры предосторожности, работает", – отметил источник.

Так, к примеру, сегодня члены комитета намерены принять участие в совещании по вопросу противодействия эпидемии в Министерстве охраны здоровья.

"Запаслись масками и идем на совещание. Потому что нужно работать", – сказал источник.

В тренде
Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

В то же время на обсервацию может уйти парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции.

"Есть информация, что у одного из членов нашего комитета может быть коронавирус. Мы приняли решение уйти на обсервацию на две недели и пройти тесты", – сказал сайту "Сегодня" один из членов этого комитета.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказывал, как депутаты будут работать, не контактируя друг с другом. По его словам, народные избранники, в частности, будут использовать видеосвязь.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты Комитет здравоохранения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в Украине
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в УкраинеПолитика
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина
Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантине
Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантинеПолитика
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявлениеПолитика
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легких
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легкихПроисшествия
Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков
Рада готовится к внеочередному заседанию – РазумковПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...