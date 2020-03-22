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Госпитализированный нардеп рассказал о результатах теста на коронавирус

22 марта, 00:50

Елена Вус

Вельможный и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской клинической больницы

У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного и его сына не подтвердилось инфицирование коронавирусом COVID-19.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", – написал Вельможный, на своей страничке в Facebook в субботу вечером.

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Сейчас нардеп и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской клинической больницы, где намерены пройти обследование.

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Ранее нардеп Сергей Шахов, который ранее также заразился коронавирусом, в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил, что у еще одного народного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус.

Напомним, что сам Шахов по совету врачей решил остаться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

Между тем, из-за инфицирования ШаховаВерховна Рада частично ушла на карантин. Народные депутаты работают в комитетах парламента и ​​собираются на совещания, а помещения Верховной Рады Украины решили продезинфицировать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тест нардеп коронавирус COVID-19 Сергей Вельможный

Источник: Сегодня

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