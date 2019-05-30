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Комитет Рады одобрил отставку Климкина

30 мая, 17:13

Глава государства Владимир Зеленский подал соответствующее постановление

Фото: Getty Images

Комитет Верховной Рады по иностранным делам утвердил постановление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, которое подал президент.

Об этом сообщил член комитета, народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.

Он отметил, что комитет рекомендовал парламенту рассмотреть отставку министра.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", – отметил Арьев и добавил, что не известно, когда этот вопрос будет включен в повестку Верховной Рады.

Напомним, сам Климкин еще 17 мая объявил об отставке. Министр записал соответствующее видеообращение, в котором назвал такое решение "правильным по-человечески" и "правильным с точки зрения нормальной политической культуры". Также он дал понять, что не собирается исчезать с политического небосклона Украины и рассказал о планах.


В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поблагодарил Климкина за отличное сотрудничество и надеется, что он отправиться на заслуженный отдых.

Отметим, что сегодня в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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Тег Рада, отставка, Арьев, комитет, Климкин

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