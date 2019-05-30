Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина
Также в АП готовят постановление на освобождения Луценко от должности генпрокурора
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановления об освобождении с занимаемой должности главу МИД Украины и председателей силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, президент обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак – с должности министра обороны, освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности.
Также в Администрации президента готовят материалы на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Зеленский настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.
Отметим, глава государства активно проводит кадровую политику. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский уже дал поручение МИД Украины по НАБУ. Глава государства считает, что Национальное антикоррупционное бюро должно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупции, и об их полномочиях должны знать в ООНС и Совете Европы.
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