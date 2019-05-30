Рада отказалась уволить Гройсмана

Народные депутаты приняли решение по действующему составу правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Соответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее сам Гройсман попросит Раду об увольнении и заявил, что продолжит работу в "антикризисном режиме" до избрания нового правительства.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить парламент удовлетворить его. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры. Даже в статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях", – говорил премьер.

Накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.

Отметим, что сегодняшняя возможная отставка Гройсмана далеко не единственный вопрос у депутатов. В планах Рады рассмотреть гражданство для воинов-иностранцев, а также ряд других вопросов.

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