Комитет Рады соберется из-за событий в Кагарлыке

На заседание будут приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований

1 июня Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады соберется на закрытое заседание, на котором будет рассматриваться вопрос изнасилования в Кагарлицком отделении полиции. На заседание будут приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

"В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлицком отделении полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделения, а весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции отправил на переаттестацию.

26 мая суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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