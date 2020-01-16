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Концерты Сюткина и Серова в Украине под угрозой: СБУ может запретить въезд

16 января, 17:48

Певцы поддержали и аннексию Крыма, и агрессию против Украины

Валерий Сюткин и Александр Серов. Фото: instagram.com/syutkin_valeriy, instagram.com/alexander_serov_official

Валерий Сюткин и Александр Серов. Фото: instagram.com/syutkin_valeriy, instagram.com/alexander_serov_official

Несколько десятков народных депутатов просят у Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российским артистам Александру Серову и Валерию Сюткину по примеру запрещенных ранее "Вороваек".

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп Владимир Арьев, в соответствующем обращении к СБУ они напомнили о том, что данные певцы открыто поддерживают как аннексию Крыма Россией, так и вооруженную агрессию против Украины.

Он отметил, что документ подписали 40 представителей от четырех различных парламентских фракций.

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"Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине!" – подчеркивает нардеп.

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Стоит отметить, что концерт Серова запланирован на 23 марта, Сюткина – на 27 апреля. Об мероприятия должны пройти в киевской "Дворце "Украина". Авторы обращения обратили внимание и на то, что концерты устраивает одна и та же компания-организатор.

"Должен в очередной раз предупредить Службу безопасности Украины – в случае вашей бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать", – резюмирует Арьев.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым.

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СБУ певец Александр Серов Валерий Сюткин Владимир Арьев запрет на въезд

Источник: Сегодня

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