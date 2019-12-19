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Участницам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину

19 декабря, 21:42

Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов" / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины. В то же время на официальном сайте музыкального коллектива была информация о туре по четырем украинским городам в феврале 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте группы была информация о туре по четырем украинским городами в феврале: Одесса, Киев, Днепр и Николаев. Местные активисты распространили в соцсетях информацию о выступлении "Вороваек" в Харькове 10 февраля. Соответствующие афиши появились и в Интернете.

Позже анонс выступления в Украине с сайта коллектив убрал.

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Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко опроверг возможность выступления российской шансон-группы "Воровайки".

В ХНАТОБе также добавили, что будут подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как их юристы выяснят, кто распространил информацию о выступлении этой российской группы.

Ранее в сети появились афиши "Вороваек" с анонсами концертов в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве. Когда разгорелся скандал, организаторы заявили об отмене концертов. Некоторые утверждали, что даже не планировали их.

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Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии изданию "Гордон" заявила, что организаторы концертов группы "Воровайки" вообще не подавали заявку на гастрольный тур в Украине.

"Есть закон о гастрольно-концертной деятельности. В соответствии с ним перед началом гастрольного тура организаторы обязаны подавать заявки. Их никто не подавал. Сейчас мы изучим вопрос и уже вечером сообщим о своем решении", – отметила Гитлянская.

Отметим, что "Воровайки" в 2017 году планировали выступление в оккупированном Донецке. В текстах их песен есть такие строчки: " Курица – не птица, х*хлы – не заграница", "Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

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СБУ въезд в Украину запреты Воровайки

Источник: Сегодня

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