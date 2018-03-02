Янукович хочет обратиться к России и США по Донбассу

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен обратиться к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года – к России и США – с предложениями по урегулированию ситуацию на Донбассе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Единственный путь в поиске мира – это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Евросоюза, России, США и ООН", – сказал он.

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Экс-президент рассказал о намерении обратиться к США и России по Донбассу.

"Со своей стороны я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам о подписании соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе – США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий, восстановлению разрушенной инфраструктуры, оказанию всесторонней помощи пострадавшим людям", – заявил Янукович.

На этой же пресс-конференции Янукович раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса. Он считает, что это "закон продолжения войны".

Смотрите онлайн пресс-конференции Януковича.