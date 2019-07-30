Экс-президент недоволен полицией во время выборов, а министр назвал его лжецом

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Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-07-30T13:05:00+03:00 Политика Экс-президент недоволен полицией во время выборов, а министр назвал его лжецом

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что якобы полиция работала против его политической силы на парламентских выборах. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков жестко ответил экс-президенту, что полиция занималась обеспечением безопасности и работала на честные выборы.

Так, в интервью "Украинской правде" бывший гарант заявил следующее: "Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет".

В ответ министр внутренних дел написал на своей странице в Facebook, что "Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах". Он заявил, что полиция, как и МВД в целом, работали на честные выборы.

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"Мы работали на людей и на Украину. Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает. Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе, чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги. Мне его не жаль. Жаль страну … Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль", – написал глава МВД.

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Как сообщали новости "Сегодня", по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов партия "Европейская солидарность" заняла четвертое место, набрав 8,10% голосов (1 184 475). Уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность", "Голос" – 5,82% (851 669).

В Верховную Раду по мажоритарным округам в качестве самовыдвиженцев прошли 12 народных депутатов, входивших во фракцию Блока Петра Порошенко в парламенте уходящего созыва. Столько "скрытых штыков" не имеет ни одна партия, прошедшая в будущий парламент. Читайте подробней о списке народных депутатов фракции "Европейской солидарности" в новой Раде.

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